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7 июня, 23:12

Карпин — о матче с Белоруссией: «Игра понравилось прежде всего отношением ребят»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал товарищеский матч с Белоруссией (4:0).

— Чем сегодня довольны или недовольны?

— Недовольства не было. Скорее, досада в некоторых моментах. Да, команда делала что-то не то, но это была мизерная часть матча. Мне игра лично понравилась прежде всего отношением ребят. Вчерашние опасения не подтвердились, игроки вышли и профессионально выполнили все то, что должны были сделать.

— Вы обыграли сербов и белорусов по 4:0. Дальше подавайте бразильцев?

— Дайте кого-нибудь, уже хорошо будет.

Сборная России провела второй матч в 2024 году. В марте команда Валерия Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0. Встреча проходила в Москве.

Валерий Карпин
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Сборная России по футболу
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