Карпин: «Выезда в Ханой не нужны? Смысла отвечать Мостовому не вижу»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал сентябрьские матчи национальной команды во Вьетнаме.
— Бывшие футболисты говорят, что такие выезда в Ханой не нужны.
— Кто это сказал? Мостовой? А кто-то еще? Остальных не знаете? Смысла отвечать Мостовому нет. Мостовому вы и сами можете ответить, — сказал Карпин на пресс-конференции.
Следующий матч национальная команда должна провести в Ханое против Таиланда 7 сентября. Начало — в 16:00 по московскому времени.
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