Карпин: «Выезда в Ханой не нужны? Смысла отвечать Мостовому не вижу»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал сентябрьские матчи национальной команды во Вьетнаме.

— Бывшие футболисты говорят, что такие выезда в Ханой не нужны.

— Кто это сказал? Мостовой? А кто-то еще? Остальных не знаете? Смысла отвечать Мостовому нет. Мостовому вы и сами можете ответить, — сказал Карпин на пресс-конференции.

Следующий матч национальная команда должна провести в Ханое против Таиланда 7 сентября. Начало — в 16:00 по московскому времени.