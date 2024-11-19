Карпин: «Ради чего играет сборная России? Ради того, чтобы по 30 тысяч людей ходили на игры»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу над Сирией (4:0) в товарищеском матче.

— Ради чего живет сборная России?

— Ради того, чтобы по 30 тысяч людей ходили на игры. Если вам этого мало, то окей. Пусть будут еще очки в рейтинге ФИФА.

— Насколько важно обращать внимание на исторические даты для нашего футбола? Помогает это патриотическому развитию?

— Важно для болельщиков и для детей. Футболистам я не говорил про дату. Говорил, что важная игра против Сирии, которую нужно выиграть. Но историческая дата — лишняя мотивация для всех.