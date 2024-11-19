Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 22:30

Карпин: «Ради чего играет сборная России? Ради того, чтобы по 30 тысяч людей ходили на игры»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу над Сирией (4:0) в товарищеском матче.

— Ради чего живет сборная России?

— Ради того, чтобы по 30 тысяч людей ходили на игры. Если вам этого мало, то окей. Пусть будут еще очки в рейтинге ФИФА.

— Насколько важно обращать внимание на исторические даты для нашего футбола? Помогает это патриотическому развитию?

— Важно для болельщиков и для детей. Футболистам я не говорил про дату. Говорил, что важная игра против Сирии, которую нужно выиграть. Но историческая дата — лишняя мотивация для всех.

Сборная России 19 ноября обыграла Сирию со счетом 4:0 и одержала пятую победу в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне — Белоруссию (4:0) в гостях, в сентябре — Вьетнам (3:0) в выездном матче, в ноябре — Бруней (11:0).

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Читайте также
Россия и Сирия сыграют 19 ноября в Волгограде
Футболист сборной США Пулишич отпраздновал гол танцем Трампа
Лавров назвал удар ATACMS по Брянской области сигналом Запада о желании эскалации
«Этот русский – чистой воды инопланетянин!». Что сейчас в США говорят про Александра Овечкина
В чем виноват Шольц и почему на Украину хотят отправить миротворцев. Что пишут СМИ
Система «Панцирь» отразила удар ракетами ATACMS в Брянской области
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Алдонин — о сборной России: «Главное, что все выходят с мотивацией побеждать»
Карпин — о баннере с призывом вернуть Дзюбу в сборную: «На трибуны не смотрел»
Карпин: «Осипенко должен был бить пенальти первым. Если бы с ним что-то случилось, то бил бы Тюкавин»
Карпин: «Люди ходят на сборную России, им нужна наша команда»
Дюков: «Теоретически возможность сыграть на ЧМ-2026 есть, даже после жеребьевки»
Дюков: «Решение по Дзюбе принимает тренер»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Карпин: «Осипенко должен был бить пенальти первым. Если бы с ним что-то случилось, то бил бы Тюкавин»

Карпин — о баннере с призывом вернуть Дзюбу в сборную: «На трибуны не смотрел»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости