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Карпин — о сборных Иордании и Катара: «Обе команды показывают хороший уровень игры»

Сергей Ярошенко

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей против сборных Иордании и Катара.

«Ожидания как раз связаны с соперниками. Обе команды показывают хороший уровень игры, но при этом отличаются по стилю. Будет интересно посмотреть и оценить нашу сборную в этих матчах, и Иордания и Катар — все же сильнее, чем многие из сборных, с которыми мы играли ранее», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

Ранее 29 августа тренерский штаб объявил итоговый состав национальной команды на учебно-тренировочный сбор.

4 сентября сборная России сыграет в Москве с Иорданией, 7 сентября в Эр-Райяне — с Катаром.

Источник: РФС
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Валерий Карпин
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