Карпин отчитал Тюкавина во время готовки оливье: «Ну ты лох, конечно!»
Пресс-служба сборной России опубликовала предновогодний ролик, в котором главный тренер национальной команды Валерий Карпин и нападающий Константин Тюкавин вместе готовят оливье.
В ходе готовки 55-летний специалист высмеял кулинарные навыки футболиста.
К: А ты че сделал-то?
Т: Яйца порезал.
К: Ну ты лох, конечно! Сначала надо было мясо резать, а потом... Запачкал доску всю!
Т: Да ничего страшного. Все равно все в одной кастрюле будет.
К: Ты, конечно, лошкопед!
Потом Карпин пошутил, обратившись к Тюкавину: «Как в футбол играешь, так же и яйца режешь — не особо».
Карпин возглавляет сборную России с 2021 года и совмещает этот пост с должностью главного тренера в «Ростове». Тюкавин в этом же году дебютировал за национальную команду.
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