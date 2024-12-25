Карпин отчитал Тюкавина во время готовки оливье: «Ну ты лох, конечно!»

Пресс-служба сборной России опубликовала предновогодний ролик, в котором главный тренер национальной команды Валерий Карпин и нападающий Константин Тюкавин вместе готовят оливье.

В ходе готовки 55-летний специалист высмеял кулинарные навыки футболиста.

К: А ты че сделал-то?

Т: Яйца порезал.

К: Ну ты лох, конечно! Сначала надо было мясо резать, а потом... Запачкал доску всю!

Т: Да ничего страшного. Все равно все в одной кастрюле будет.

К: Ты, конечно, лошкопед!

Потом Карпин пошутил, обратившись к Тюкавину: «Как в футбол играешь, так же и яйца режешь — не особо».

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года и совмещает этот пост с должностью главного тренера в «Ростове». Тюкавин в этом же году дебютировал за национальную команду.