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Валерий Карпин: «Безоговорочного первого номера нет, четкого стартового состава нет»

16:57
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что на данный момент в команде нет твердого первого номера среди вратарей.

«Меня очень многие вещи напрягают. Одна из них в том, что у нас нет безоговорочного первого номера. Это касается и некоторых других позиций, нет четкого стартового состава», — заявил Карпин.

16 августа был объявлен состав на ближайшие матчи национальной команды. В нем оказались четыре вратаря: Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»).

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