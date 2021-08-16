Валерий Карпин: «Безоговорочного первого номера нет, четкого стартового состава нет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что на данный момент в команде нет твердого первого номера среди вратарей.

«Меня очень многие вещи напрягают. Одна из них в том, что у нас нет безоговорочного первого номера. Это касается и некоторых других позиций, нет четкого стартового состава», — заявил Карпин.

16 августа был объявлен состав на ближайшие матчи национальной команды. В нем оказались четыре вратаря: Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»).