Валерий Карпин: «Безоговорочного первого номера нет, четкого стартового состава нет»
16:57
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что на данный момент в команде нет твердого первого номера среди вратарей.
«Меня очень многие вещи напрягают. Одна из них в том, что у нас нет безоговорочного первого номера. Это касается и некоторых других позиций, нет четкого стартового состава», — заявил Карпин.
16 августа был объявлен состав на ближайшие матчи национальной команды. В нем оказались четыре вратаря: Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»).
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