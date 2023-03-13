Гладилин: «Будет стоять задача выиграть чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на информацию о том, что сборную России пригласили на чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии.

«Сложно сказать, какой состав поедет на турнир, какие будут ставиться задачи. Если турнир будет носить статус официального, то поедет самый сильный состав, будет ставиться задача выиграть трофей», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке. Помимо сборной России на турнире сыграют команды Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана и Афганистана. Также будет приглашена еще одна азиатская сборная.