Газзаев — о матче с Ираком: «Первый тайм было трудно смотреть»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу национальной команды над Ираком (2:0) в товарищеском матче.

«Мы увидели абсолютно два разных тайма. Первый было трудно смотреть. Были грубейшие ошибки у вратаря Песьякова! Сборной Ирака надо было просто попасть в пустые ворота, на этом бы все закончилось. Оборона сборной России действовала с провалами, целостной игры не было. Нет сыгранности, в каждом матче используется разный состав. Второй тайм получился более дисциплинированным. Думаю, главный тренер сделал замечания в перерыве. На качество игры сказался и выход Антона Миранчука на замену, он очень активно начал второй тайм. Очень правильные замены. Выиграли, что создало позитивное настроение», — сказал Газзаев «СЭ».

Победу россиянам принесли голы Антона Миранчука и Сергея Пиняева.

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