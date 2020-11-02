Валерий Газзаев: «В сборную вызваны лучшие игроки РПЛ на данный момент»

Депутат Госдумы, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в беседе с «СЭ» оценил состав национальной команды на ноябрьские матчи Лиги Наций против сборных Турции и Сербии, а также на товарищеский матч с командой Молдавии.

— Дзюба, Заболотный и Соболев — это интересный вариант нападающих. В сборную вызваны лучшие игроки национального чемпионата. Из дебютантов Евгеньев и Дивеев, они действительно показывают очень стабильную игру и заслужили этот вызов. Потенциал их виден, — сказал Газзаев «СЭ». — Так что вызваны лучшие футболисты на сегодняшний день.

Газинский вошел только в резервный список, там есть и другие сильные футболисты. Просто тренеры решили вызвать игроков, которые выглядят сейчас стабильнее по игре. (Сергей Федоров)