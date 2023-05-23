Газзаев об отказе сборной Камеруна от игры с Россией: «Сожалеем, что наша сборная не имеет хороших спарринг-партнеров»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на отказ сборной Камеруна от матча с российской национальной командой, который должен был пройти в июне в Москве.

«К сожалению, мы находимся в изоляции, поэтому кто-то с нами играет, а кто-то отказывается. Конечно, сожалеем, что наша сборная не имеет хороших спарринг-партнеров, но в любом случае надо проводить матчи, например, против молодежной команды или второй сборной. Надо выходить из этой ситуации. Мы не можем опускать руки. Этого допускать нельзя. Поэтому надо находить возможность проводить спарринги, потому что рано или поздно изоляция закончится», сказал Газзаев «СЭ».

Планировалось, что матч Россия — Камерун состоится 15 июня, игра должна была пройти на стадионе «Лужники».