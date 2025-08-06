Газзаев о соперниках сборной России: «К сожалению, нам не приходится выбирать»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» высказался о соперниках национальной команды в ближайших товарищеских матчах.

«Катар — команда, которая принимала чемпионат мира. Иордания — тоже очень хорошая команда. В данном случае нам не приходится выбирать, к сожалению. Национальная команда должна играть спарринги — это очень очевидно. Тренерский штаб лишний раз посмотрит игроков, которые будут привлекаться в национальную команду. Сборная обязательно должна играть международные матчи», — сказал Газзаев «СЭ».

Сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Катара 7 сентября в Эр-Райяне. Игра с Катаром станет второй для нашей сборной ближайшей осенью. Ранее стало известно о проведении домашнего матча с Иорданией 4 сентября.