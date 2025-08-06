Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

6 августа, 18:47

Газзаев о соперниках сборной России: «К сожалению, нам не приходится выбирать»

Дарик Агаларов

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» высказался о соперниках национальной команды в ближайших товарищеских матчах.

«Катар — команда, которая принимала чемпионат мира. Иордания — тоже очень хорошая команда. В данном случае нам не приходится выбирать, к сожалению. Национальная команда должна играть спарринги — это очень очевидно. Тренерский штаб лишний раз посмотрит игроков, которые будут привлекаться в национальную команду. Сборная обязательно должна играть международные матчи», — сказал Газзаев «СЭ».

Сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Катара 7 сентября в Эр-Райяне. Игра с Катаром станет второй для нашей сборной ближайшей осенью. Ранее стало известно о проведении домашнего матча с Иорданией 4 сентября.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная России по футболу
Валерий Газзаев
Читайте также
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Круговой: «Теплые эмоции после возвращения в Петербург. Люблю этот город»
Кафанов поддержал Сафонова: «Нужно пройти через это, стать сильнее»
Кафанов о пропущенном голе Сафонова: «Матвей очень переживает»
Футболисты сборной России прилетели в Сочи на матч с Чили
Вратарь сборной Перу Гальесе назвал Головина лучшим игроком российской команды
Не надо валить все на Сафонова. Кроме Головина и Миранчука, сборная играла пешком — и ей передались «динамовские» нервы Карпина
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Alesya Shkiryak

    Не понимаю, как он это делает, но уже четвертый матч кряду заходит на точный счет. Я всегда ставила на тоталы с небольшими коэффициентами, но все равно часто проигрывала. Как то увидела рекламу этого человека в телеграмм, вот его адрес в телеграмм https://t.me/tanakasell Он все рассказал как работает и я решилась последний раз испытать удачу. Ставлю на точный счет 4-2 и что вы думаете?! Играют 4-2 как он и сказал. Фантастика какая то. Советовать никому не могу и не буду, просто посмотрите для интереса на это в телеграмме в поиске tanakasell Разочарованы не будете!!

    08.08.2025

    • Матч сборной России с Катаром учтут в рейтинге ФИФА

    Украина призвала Иорданию отказаться от товарищеского матча с Россией

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости