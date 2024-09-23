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Сегодня, 13:17

Газзаев — о Глушенкове: «Это не частная лавочка, а национальная сборная, личные отношения надо убирать в сторону»

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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» попадание полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в расширенный состав национальной команды на октябрьский сбор.

«Думаю, что его давно нужно было начать привлекать в сборную, — сказал Газзаев «СЭ». — Тут даже двух мнений быть не может. Максим демонстрирует очень хороший уровень футбола. На первом этапе чемпионата он один из самых талантливых игроков, как мне кажется. Сейчас очень большая плеяда российских футболистов, особенно в «Локомотиве», что радует. Тот же Глушенков провел хороший прошлый сезон за железнодорожников, так что все вполне обоснованно».

Также Газзаев прокомментировал высказывание Глушенкова об играх сборной России и о поездке во Вьетнам.

«У каждого футболиста есть свое мнение. В этом отношении только Карпин и Глушенков могут обсудить этот вопрос. Все, что мы читаем и слышим, — лишь мнение, а истина — это результат. Глушенков дает результат, и все вопросы закрыты. Что касается их личных отношений, это не частная лавочка, а национальная сборная, поэтому личные отношения надо убирать в сторону», — добавил Газзаев.

С кем сыграет Россия, пока не объявлено, потенциальные соперники — из числа сборных Азиатской конфедерации футбола. Матчи могут пройти в окне с 7 по 15 октября.

До этого в 2024 году сборная России провела три матча. 21 марта команда победила Сербию в Москве (4:0) и вынужденно отменила встречу с Парагваем, 7 июня — сыграла с Белоруссией в Минске (4:0), 5 сентября разгромила Вьетнам в Ханое (3:0) и после начала тайфуна отказалась от игры с Таиландом.

Александр Абустин

Сборная России по футболу
Валерий Газзаев
Максим Глушенков
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