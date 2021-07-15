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Валерий Газзаев: «Черчесову надо сказать спасибо, а не кидать грязь в спину»

08:00
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью «СЭ» дал свою оценку решению РФС расстаться со Станиславом Черчесовым.

 
Футболисты сборной России.«Категорически возражаю против иностранца во главе сборной России. Работать должен только российский специалист». Большое интервью Валерия Газзаева

«Прежде всего, неприятно было видеть, как многие «эксперты» устроили танец на костях, — говорит Газзаев. — Слушать некоторых комментаторов становилось просто противно. Черчесов что, хотел проиграть? Да, есть золотое правило: нет результата — виноват тренер, есть результат — это достижение команды. И каждый из нас порой допускает ошибки. Разве есть специалист, который никогда не терпел поражений?!

Надо уважать тренерскую работу. Человек верой и правдой трудился пять лет, одерживал победы. И если сейчас он покинул пост, ему надо просто сказать спасибо за работу, а не кидать грязь в спину. Сложилось такое впечатление, что критики только и ждали момента, чтобы унизить... Комментаторы, которые еще недавно пели дифирамбы, быстро переобулись. Смотреть и слушать это, повторю, очень неприятно.

И второй момент. Пару недель назад уже говорил в интервью: на мой взгляд, следовало предоставить возможность нынешнему тренерскому штабу продолжить свою деятельность. Тем более отборочный цикл ЧМ-2022 уже идет, и ситуация в группе вполне рабочая. Сейчас все выглядит так, что отставка произошла на эмоциях. Теперь давайте посмотрим, кого назначат и как этот специалист справится в отборочных матчах чемпионата мира. Как бы отставка не оказалась поспешной...»

Черчесов тренировал сборную России с 2016-го по 2021 год. На Евро-2020 национальная команда под его руководством не смогла выйти в плей-офф турнира, заняв последнее место в группе B.

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