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Валерий Баринов: «Дзюбу не вызвали в сборную не в качестве наказания, а чтобы отвести его от гнева публики»

11:00
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в беседе с «СЭ» оценил решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не брать на ближайший сбор национальной команды нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

Станислав Черчесов.«Дзюба — капитан команды. Побудет дома и вопрос закроется». Черчесов — об игроках сборной и подготовке к Лиге наций

— Я не хочу говорить в защиту или осуждение Дзюбы. Он взрослый человек, хотя, возможно, не очень взрослый. Вы знаете, как толпа любит расправляться с любым человеком, а если он еще и медийный, то на него накинется столько недоумков, — сказал Баринов «СЭ». — К Станиславу Саламовичу я отношусь с глубочайшим уважением и как к тренеру, и как к человеку. Мне кажется, ему всю эту историю стоило просто не заметить.

Весь мир смотрит, как два не совсем здоровых старика борются за президентское кресло в огромной стране. Исход этих выборов будет влиять на весь мир. Но там нет никакого осуждения. А тут поднялась такая реакция, в том числе официальная. Сейчас, к сожалению, огромная часть молодежи и не только подвержена этой заразе с желанием пропиариться. Они это готовы сделать чем угодно.

Невызов в сборную — верное решение в том плане, чтобы не подвергать Дзюбу лишний раз публичному осуждению. Хотят отвести его от гнева публики, это не наказание. Он вышел с «Краснодаром», на него была довольно суровая реакция со стороны трибун. Думаю, Станислав Саламович хотел именно успокоить ситуацию. Но мне кажется, в идеале стоило вообще проигнорировать всю эту историю. (Сергей Федоров)

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