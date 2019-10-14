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«Валенсия» считает, что Черышев сыграл важнейшую роль в победе России над Кипром

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Пресс-служба «Валенсии» похвалила полузащитника Дениса Черышева после победы сборной России над Кипром (5:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Черышев забил два гола и отдал две голевые передачи во встрече с Кипром. Россияне досрочно вышли в финальную часть Евро-2020.

— Вингер «Валенсии» сыграл важнейшую роль в выходе сборной России на чемпионат Европы-2020, — написано на официальном сайте «летучих мышей». — Его имя сейчас во всех мировых СМИ. Денис навязал темп сопернику в эту волшебную ночь для россиян.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Кипр — Россия

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