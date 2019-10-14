«Валенсия» считает, что Черышев сыграл важнейшую роль в победе России над Кипром

Пресс-служба «Валенсии» похвалила полузащитника Дениса Черышева после победы сборной России над Кипром (5:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Черышев забил два гола и отдал две голевые передачи во встрече с Кипром. Россияне досрочно вышли в финальную часть Евро-2020.

— Вингер «Валенсии» сыграл важнейшую роль в выходе сборной России на чемпионат Европы-2020, — написано на официальном сайте «летучих мышей». — Его имя сейчас во всех мировых СМИ. Денис навязал темп сопернику в эту волшебную ночь для россиян.

??? @Cheryshev clasifica a @TeamRussia para la #EURO2020 con una actuaci?n estelar (0-5)



?? El extremo valencianista, autor de 2?? goles y 2?? asistencias, es decisivo al m?ximo nivel en la goleada de su pa?s frente a Chipre ??https://t.co/JSr1qkc3ZS — Valencia CF ?? (@valenciacf) October 13, 2019

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира