Вахания считает, что сборная России сильнее «Зенита»
Защитник сборной России Илья Вахания в разговоре с «СЭ» сравнил по силе национальную команду с «Зенитом».
— Тяжелый матч был. Иордания — хорошая и организованная команда, — начал игрок. — Было интересно. Одного кого-то не выберу. Понравилась вся команда.
— На предсезонных сборах «Зенит» обыграл Иорданию 1:0. Значит ли это, что «Зенит» сильнее сборной России?
— Нет, не значит (улыбается).
— То есть сборная России сильнее.
— Да.
Игра между Россией и Иорданией состоялась в четверг, 4 сентября, и завершилась ничьей со счетом 0:0.
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