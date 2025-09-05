Вахания считает, что сборная России сильнее «Зенита»

Защитник сборной России Илья Вахания в разговоре с «СЭ» сравнил по силе национальную команду с «Зенитом».

— Тяжелый матч был. Иордания — хорошая и организованная команда, — начал игрок. — Было интересно. Одного кого-то не выберу. Понравилась вся команда.

— На предсезонных сборах «Зенит» обыграл Иорданию 1:0. Значит ли это, что «Зенит» сильнее сборной России?

— Нет, не значит (улыбается).

— То есть сборная России сильнее.

— Да.

Игра между Россией и Иорданией состоялась в четверг, 4 сентября, и завершилась ничьей со счетом 0:0.