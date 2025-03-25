Футбол
25 марта, 12:43

В Замбии подчеркнули значимость матча против России для Ассоциации

Микеле Антонов
Корреспондент

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга в разговоре с «СЭ» подчеркнул значимость товарищеского матча против сборной России.

«Эта встреча очень много значит для нас. Плюс этот матч позволяет держать команду в форме и провести полный подготовительный цикл», — сказал Каманга «СЭ».

Сборная России встретится со сборной Замбии во вторник, 25 марта. Игра на «ВТБ Арене» в Москве начнется в 20.00 по московскому времени.

