В Замбии подчеркнули значимость матча против России для Ассоциации

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга в разговоре с «СЭ» подчеркнул значимость товарищеского матча против сборной России.

«Эта встреча очень много значит для нас. Плюс этот матч позволяет держать команду в форме и провести полный подготовительный цикл», — сказал Каманга «СЭ».

Сборная России встретится со сборной Замбии во вторник, 25 марта. Игра на «ВТБ Арене» в Москве начнется в 20.00 по московскому времени.