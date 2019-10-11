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В воскресенье Черчесов сравняется с Хиддинком

01:12
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Против Шотландии (4:0) Станислав Черчесов провел 38-й матч в должности главного тренера сборной России и вплотную приблизился к Гусу Хиддинку, занимающему второе место по числу встреч. На счету рекордсмена Олега Романцева 60 игр, проведенных за два прихода в команду.

Также Черчесов одержал 16-ю победу и подобрался к Фабио Капелло, который выиграл со сборной России 17 матчей. Успешнее с командой работали только Гус Хиддинк (22 победы) и Олег Романцев (36). Наконец, 56-летний специалист вышел на показатель 50% процентов набранных очков, оставив в группе самых неудачливых тренеров в истории команды (менее половины набранных очков) Александра Бородюка (16,67%) и Анатолия Бышовца. (Кирилл Бурдаков)

Все тренеры сборной России

Тренер

Годы

И

В

Н

П

М

О

% очков

Олег Романцев

1994-1996, 1999-2002

60

36

14

10

120-50

122

67,78

Гус Хиддинк

2006-2010

39

22

7

10

66-39

73

62,39

Станислав Черчесов

2016-н.в.

38

16

9

13

68-48

57

50,00

Фабио Капелло

2012-2015

33

17

11

5

56-22

62

62,63

Дик Адвокат

2010-2012

24

12

8

4

32-13

44

61,11

Павел Садырин

1992-1994

23

12

6

5

40-23

42

60,87

Борис Игнатьев

1996-1998

20

8

8

4

30-17

32

53,33

Георгий Ярцев

2003-2005

19

8

6

5

32-27

30

52,63

Леонид Слуцкий

2015-2016

13

6

2

5

23-17

20

51,28

Валерий Газзаев

2002-2003

9

4

2

3

18-14

14

51,85

Юрий Семин

2005

7

3

4

0

12-4

13

61,90

Анатолий Бышовец

1998

6

0

0

6

5-14

0

0,00

Александр Бородюк

2006

2

0

1

1

0-1

1

16,67

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