В Венесуэле заявили, что матч со сборной России может пройти в 2026 году

В Футбольной федерации Венесуэлы ответили на вопрос по поводу возможного проведения товарищеского матча сборной страны с Россией.

Российские команды по футболу отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

«В этом году матч со сборной России невозможен из-за игр отбора к ЧМ. У нашей команды в приоритете эти матчи. Потенциально товарищеский матч с российской сборной возможен в следующем году перед мундиалем в США», — приводит Sport24 слова представителя Футбольной федерации Венесуэлы.

У основной сборной России запланировано два товарищеских матча в рамках июньского учебно-тренировочного сбора. 6 июня в Лужниках россияне сыграют с Нигерией, а 10 июня в Минске — с Белоруссией.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил «СЭ», что российская команда проведет BetBoom матч с Парагваем в 2026 году.