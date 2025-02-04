В УЕФА призвали россиян гордиться уровнем футбола в стране

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уровне российского футбола.

«Я бы не сказал, что уровень сборной России упал. Потому что по товарищеским матчам, включая игру с Сербией, я увидел, что уровень у вашей команды очень высокий. Все мои друзья, которые живут в России, играют и работают здесь, говорят, что уровень невероятно высокий. Поэтому вы должны гордиться уровнем российского футбола», — сказал Лакович «СЭ».

Российские команды отстранены от турниров УЕФА с весны 2022 года.