В тренировке сборной России принимают участие 24 футболиста
12:15
Сборная России в составе 24 человек продолжает подготовку к матчам Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября), сообщает пресс-служба национальной команды.
Изначально в состав российской команды на октябрьские матчи были вызваны 25 человек. Накануне к сборной также присоединился защитник Максим Беляев.
Напомним, что ранее голкипер Маринату Гильерме и защитник Георгий Джикия сдали сомнительные тесты на коронавирус. Оба были изолированы от команды.
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020
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