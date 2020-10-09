В тренировке сборной России принимают участие 24 футболиста

Сборная России в составе 24 человек продолжает подготовку к матчам Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября), сообщает пресс-служба национальной команды.

Изначально в состав российской команды на октябрьские матчи были вызваны 25 человек. Накануне к сборной также присоединился защитник Максим Беляев.

Началась восстановительная тренировка, в которой принимают участие 24 игрока. После разминки футболисты разделятся на группы в зависимости от проведённого вчера игрового времени и состояния pic.twitter.com/vu6KZa7f5s — Сборная России (@TeamRussia) October 9, 2020

Напомним, что ранее голкипер Маринату Гильерме и защитник Георгий Джикия сдали сомнительные тесты на коронавирус. Оба были изолированы от команды.