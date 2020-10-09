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В тренировке сборной России принимают участие 24 футболиста

12:15
Тренировка сборной России. Фото -
Тренировка сборной России. Фото -
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Сборная России в составе 24 человек продолжает подготовку к матчам Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября), сообщает пресс-служба национальной команды.

Изначально в состав российской команды на октябрьские матчи были вызваны 25 человек. Накануне к сборной также присоединился защитник Максим Беляев.

Напомним, что ранее голкипер Маринату Гильерме и защитник Георгий Джикия сдали сомнительные тесты на коронавирус. Оба были изолированы от команды.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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