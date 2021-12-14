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В техническом комитете РФС назвали неустойчивую психику главным замечанием после игры с Хорватией

16:05
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Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев рассказал об итогах заседания организации.

«Говорили о проблемах: как повлиять на составляющие, из-за которых завалили матч с Хорватией. Это и про психологическую готовность, уравновешенность, уверенность.

Команда должна играть на уровне своих возможностей. Мы не можем сказать, чтобы команда играла так, как Англия или Испания, но мы должны играть на уровне своих собственных возможностей. Например, мы говорили, что вы же могли сделать передачу на 10 метров, но почему не сделали? Почему отказались от игры? Основное замечание сводилось к неустойчивой психике. Почему это происходит? Потому что ответственность задавила. Нужно уметь управлять своими эмоциями

Валерия Карпина не было, но было еще ясно до совещания, что будет Писарев", — сказал Гаджиев «СЭ».

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Данил Алешин все материалы автора
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