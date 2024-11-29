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Сегодня, 18:20

В Таджикистане считают, что участие сборной России в Кубке Наций ЦАФА повысит зрелищность турнира

Константин Белов
Корреспондент
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Пресс-атташе сборной Таджикистана по футболу Фаридун Салиев ответил на вопрос «СЭ» о возможном участии сборной России в турнире под эгидой Футбольной ассоциации Центральной Азии в сентябре 2025 года.

Ранее об этом сообщало издание Sport24.

«В первом турнире Кубка, который прошел в 2023 году, сборная России не смогла принять участие по разным причинам: жаркий климат в июне в нашем регионе, окончание чемпионата России... На этот раз турнир пройдет в Центральной Азии в сентябре, в удобное время для команд, когда уже завершится третий раунд отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Азии. И участие сборной России придало бы турниру большую привлекательность и зрелищность», — сказал Салиев «СЭ».

Салиев также ответил на вопрос об уровне турнире ЦАФА.

«Из-за того что сборная России не может принять участия в официальных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА, она могла бы рассмотреть вариант участия в турнире Кубка наций ЦАФА-2025. Команда проведет минимум три матча. Договариваться с кем-то о проведении игр не нужно, это готовый турнир с очень хорошими соперниками. И проходных игр там не будет», — добавил Салиев.

Футбольная ассоциация Центральной Азии — подразделение в Азиатской футбольной конфедерации, контролирующее футбол в странах Центральной Азии. Объединяет федерации футбола Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
В 2023 году участие в Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии могла принять национальная сборная России под руководством Валерия Карпина, однако в итоге этого не случилось.

Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
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