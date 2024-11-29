Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:21

В Таджикистане рассказали, когда может состояться матч со сборной Россией в 2025 году

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пресс-атташе сборной Таджикистана по футболу Фаридун Салиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о желании национальной команды провести товарищескую игру против сборной России в 2025 году.

«9 декабря состоится жеребьевка отборочного турнира Кубка Азии-2027, где своих соперников узнает и сборная Таджикистана. Отборочный раунд начнется в марте 2025 года и завершится в марте 2026-го. Возможно, матч между сборными Таджикистана и России состоится уже в рамках турнира Кубка Наций CAFA-2025 в сентябре следующего года, — сказал Салиев «СЭ».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Читайте также
В Иркутской области отец выбросил дочь из окна из-за ее внешнего вида
В Госдуме оценили слова Байдена об ударах России по ВСУ
У Карена Хачанова родился второй сын
Зеленский сменил командующего сухопутными войсками ВСУ
Звезду «Спартака» забирают в топ-лигу. Главные трансферные слухи РПЛ
Польскую теннисистку Швентек отстранили на месяц из-за допинга
Популярное видео
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В Таджикистане считают, что участие сборной России в Кубке Наций ЦАФА повысит зрелищность турнира

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости