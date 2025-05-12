Футбол
12 мая, 17:39

В Сомали предложили провести товарищеский матч со сборной России в Африке

Артем Бухаев
Корреспондент
Антон Миранчук, Алексей Батраков и Матвей Кисляк после победы сборной России над Замбией (5:0).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чрезвычайный и полномочный посол Сомали в России Мохамед Абукар Зубейр в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможности сыграть товарищеский матч со сборной России.

«Мы хотели бы сыграть со сборной России, это интересно. У России очень хорошие отношения с Африкой, было бы здорово провести товарищеский матч. И, возможно, такие товарищеские матчи играют большую роль в дипломатических отношениях между двумя странами. Мы можем сыграть как в Сомали, принять у себя сборную России в качестве гостя. И можем сыграть у вас, как гости. Это взаимность», — сказал Зубейр «СЭ».

Ближайшие товарищеские матчи россияне проведут против Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня).

Сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

