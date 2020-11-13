Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

В «Сочи» рассказали, полетит ли Заболотный в Турцию на матч сборной

16:37
Теги:

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о состоянии здоровья нападающего клуба и сборной России Антона Заболотного. На этой неделе один из его тестов на коронавирус показал сомнительный результат. Из-за этого он пропустил матч с Молдавией (0:0).

— Написали же, что у них все отрицательно. Полетит ли Заболотный в Турцию? Я бы должен был знать, если бы он не летел. С Антоном все хорошо, — заявил «СЭ» Рубашко (Севастиан Терлецкий)

Ерохин, Заболотный и Лесовой полетят в Турцию

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 3031
Все опросы
Кто должен играть в атаке сборной России в матче против Турции?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир