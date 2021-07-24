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В штаб Карпина в сборной России вместе с Онопко войдет Писарев

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Николай Писарев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Николай Писарев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Виктор Онопко и Николай Писарев войдут в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России, сообщает 23 июля «РБ Спорт».

По данным источника, договоренность со специалистами уже достигнута. Контракты будут подписаны на следующей неделе. Онопко и Писарев ранее играли вместе с Карпиным за «Спартак».

51-летний Виктор Онопко входил в тренерский штаб ЦСКА с 2009 по 2020 год. Также он ранее выступал за сборную России (109 матчей, семь голов).

52-летний Николай Писарев имеет опыт работы в «Крыльях Советов», «Уралане», «Олимпийце», «Урожае», в молодежной сборной России и в национальной команде по пляжному футболу.

Также указано, что в штаб Карпина войдут ростовские тренер вратарей Виталий Кафанов, тренер по физподготовке Луис Мартинес и тренер-аналитик Джонатан Альба.

Валерий Карпин будет совмещать должность главного тренера «Ростова» и сборной России.

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Евгений Петров все материалы автора

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