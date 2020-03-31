В сети появились фотографии новой формы сборной России
19:35
На портале Todo Sobre Camisetas появились фото домашнего и гостевого комплектов сборной России на сезон-2020/21.
Ранее стало известно, что презентация новой формы национальной команды к чемпионату Европу была перенесена на неопределенный срок. Изначально предполагалось, что мероприятие состоится в конце марта 2020-го.
Новая форма сборной России pic.twitter.com/i9JiHSov3A— Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) March 31, 2020
17 марта УЕФА объявил о переносе Евро-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020