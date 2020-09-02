В Сети появились фото гостевой формы сборной России

На сайте портала Footy Headlines опубликовали фотографии гостевого комплекта сборной России.

Основной цвет формы — белый. На уровне груди две полосы синего и красного цветов в форме российского флага.

Также на сайте представлены выездные комплекты для Бельгии, Испании, Уэльса, Северной Ирландии и других стран.

3 сентября сборная России сыграет с Сербией в матче Лиги наций. Игра пройдет в Москве. 6 сентября команда Станислава Черчесова в Будапеште встретится с Венгрией.