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В Сети появились фото гостевой формы сборной России

2 сентября 2020, 23:59
Игроки сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На сайте портала Footy Headlines опубликовали фотографии гостевого комплекта сборной России.

Основной цвет формы — белый. На уровне груди две полосы синего и красного цветов в форме российского флага.

Также на сайте представлены выездные комплекты для Бельгии, Испании, Уэльса, Северной Ирландии и других стран.

3 сентября сборная России сыграет с Сербией в матче Лиги наций. Игра пройдет в Москве. 6 сентября команда Станислава Черчесова в Будапеште встретится с Венгрией.

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