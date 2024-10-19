В Сьерра-Леоне заявили о желании сыграть против сборной России

Министр спорта Сьерра-Леоне Августа Джеймс-Тейма заявила «СЭ» о желании сборной команды сыграть товарищеский матч против России по футболу.

«Почему нет? Это один из путей к развитию нашей дружбы. Мы готовы прилететь в Россию, у нас есть поддержка от правительства, наша команда всегда физически готова. Мы всегда рады возможностям, что нам выпадают. Однозначно отвечу — да, мы готовы», — сказала Джеймс-Тейма «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.