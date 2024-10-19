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Сегодня, 22:45

В Сьерра-Леоне заявили о желании сыграть против сборной России

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Министр спорта Сьерра-Леоне Августа Джеймс-Тейма заявила «СЭ» о желании сборной команды сыграть товарищеский матч против России по футболу.

«Почему нет? Это один из путей к развитию нашей дружбы. Мы готовы прилететь в Россию, у нас есть поддержка от правительства, наша команда всегда физически готова. Мы всегда рады возможностям, что нам выпадают. Однозначно отвечу — да, мы готовы», — сказала Джеймс-Тейма «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

Сборная России по футболу
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