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8 февраля 2025, 12:43

В Сербии заявили, что были бы рады товарищескому матчу против сборной России

Сербский журналист Иван Цветкович в разговоре с «СЭ» оценил шанс проведения товарищеского матча со сборной России.

«В принципе, у нас, в Сербии, были бы рады матчу с Россией, но сейчас многое зависит от календаря соревнований. Если будут свободные дни от других матчей сборных, то шанс будет. Это также зависит и от главного тренера сборной Стойковича и того, какое у него расписание на игры», — сказал Цветкович «СЭ».

Прошлый товарищеский матч со сборной Сербии прошел 21 марта 2024 года и завершился крупной победой сборной России (4:0).

(Денис Сафронов)

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