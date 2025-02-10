В Сербии оценили шансы на проведение товарищеского матча с Россией

Сербский журналист Иван Цветкович в разговоре с «СЭ» оценил возможность проведения товарищеского матча со сборной России.

«Пока сербская федерация футбола не общалась с российской по поводу проведения товарищеского матча. На сегодняшний день планов нет, но если появится возможность провести игру, то в сербской федерации не будут против», — сказал Цветкович «СЭ».

Прошлый товарищеский матч со сборной Сербии прошел 21 марта 2024 года и завершился крупной победой сборной России (4:0).

Денис Сафронов