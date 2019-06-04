"В сборную России вратарь подъехал". Дзюба вновь стал голкипером

Нападающий сборной России Артем Дзюба опубликовал в своем Инстаграме фотографии с тренировок национальной команды. 30-летний футболист в очередной раз взял на себя роль вратаря.
– В сборную России вратарь подъехал, – подписал фото Дзюба.
В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45).
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