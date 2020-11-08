В сборной сообщили, когда могут назвать новых вызванных футболистов

Стало известно, когда могут быть оглашены имена новых вызванных футболистов на матчи сборной России в ноябре.

Ранее стало известно, что главный тренер национальной команды, Станислав Черчесов принял решение не вызывать капитана сборной и форварда «Зенита» Артема Дзюбу в связи со скандалом. В сети появилось видео интимного характера с футболистом.

«Если в списке игроков сборной на ноябрьский сбор будут изменения, то объявлено об этом будет после завершения всех сегодняшних матчей тура», — сообщили в пресс-службе сборной.

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.