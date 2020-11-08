В сборной сообщили, когда могут назвать новых вызванных футболистов
Стало известно, когда могут быть оглашены имена новых вызванных футболистов на матчи сборной России в ноябре.
Ранее стало известно, что главный тренер национальной команды, Станислав Черчесов принял решение не вызывать капитана сборной и форварда «Зенита» Артема Дзюбу в связи со скандалом. В сети появилось видео интимного характера с футболистом.
«Если в списке игроков сборной на ноябрьский сбор будут изменения, то объявлено об этом будет после завершения всех сегодняшних матчей тура», — сообщили в пресс-службе сборной.
В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.