Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:36

В сборной Сирии сообщили, что достигли договоренности с РФС о проведении матча в Волгограде

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Начальник сборной Сирии Муафак Фатхаллах в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о месте проведения товарищеского матча против сборной России в ноябре.

«Мы достигли устной договоренности с РФС о проведении матча в Волгограде в ноябре. Но окончательное подписание обеими сторонами еще не состоялось», — сказал Фатхаллах «СЭ».

Ранее директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири сообщил, что организация согласовала с РФС дату проведения товарищеского матча между сборными. Предварительно игра запланирована на 19 ноября.

Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу
Читайте также
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
К команде Карпина в самый неожиданный момент нагрянул допинг-контроль
Сборная России проведет открытую тренировку в Москве
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
Ураган Милтон во Флориде снес крышу бейсбольного стадиона
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Популярное видео
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 11-го тура 5 октября
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в октябре: без матчей и сбор в Новогорске
Мусаев позитивно оценил возможный матч против сборной Сирии
РФС рассматривает три города для игры с Брунеем. Матч пройдет не в Москве
Бруней станет вторым соперником сборной России в ноябре
Сборная Пакистана откажется от сбора в ноябре, если матч с Россией не состоится
Сборная России может провести товарищеский матч против Нигерии
В Пакистане сообщили, что не получили от РФС ответа на предложение провести матч в ноябре
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости