В сборной России уверены, что Дзюба мог бы стать политиком

Менеджер сборной России Евгений Савин на YouTube-канале национальной команды выбрали альтернативную профессию для форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Савин уверен, что нападающий сборной мог бы стать политиком в будущем.

«Кто из футболистов сборной России мог бы стать политиком? Возможно, Дзюба. После чемпионата мира у него раскрылись какие-то такие качества. Он и бизнес-коучем мог бы быть, и политиком. Перед игрой находит очень правильные слова — подбадривает, подсказывает. Так что, Дзюбиньо, ждем тебя во власти. Со временем», — сказал Савин.