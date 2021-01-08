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В сборной России уверены, что Дзюба мог бы стать политиком

11:00
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Менеджер сборной России Евгений Савин на YouTube-канале национальной команды выбрали альтернативную профессию для форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Савин уверен, что нападающий сборной мог бы стать политиком в будущем.

«Кто из футболистов сборной России мог бы стать политиком? Возможно, Дзюба. После чемпионата мира у него раскрылись какие-то такие качества. Он и бизнес-коучем мог бы быть, и политиком. Перед игрой находит очень правильные слова — подбадривает, подсказывает. Так что, Дзюбиньо, ждем тебя во власти. Со временем», — сказал Савин.

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