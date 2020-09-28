В сборной России — неожиданный новичок. Первая реакция защитника Жирова на вызов Черчесова
13:39
Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров был вызван в состав сборной России на ближайшие матчи Лиги Наций.
В октябре Россия проведет три матча в Москве: 8 октября — товарищеский матч против Швеции, 11 и 14 октября — в рамках группового турнира Лиги наций против Турции и Венгрии.
— У меня только закончилась тренировка, ничего еще не видел. Давайте пока без комментариев. (Севастиан Терлецкий)
В текущем сезоне Жиров провел два матча во второй Бундеслиге и результативными действиями не отметился.
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020