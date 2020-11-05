В сборной прокомментировали сомнительный тест Шунина

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров в разговоре с «СЭ» рассказал, как руководство национальной команды отслеживает ситуацию с 33-летним голкипером «Динамо» Антоном Шуниным, который сдал сомнительный тест на коронавирус. Вратарь приглашен на сбор перед играми с Молдавией (контрольная, 12 ноября, Кишинев), Турцией (Лига наций, 15 ноября, Стамбул) и Сербией (Лига наций, 18 ноября, Белград).

— Тренерский и медицинский штабы сборной России внимательно следят за состоянием игроков, вызванных для подготовки к ближайшим матчам. У нас уже есть опыт октябрьского сбора, когда футболисты сдавали сомнительные тесты и были вынуждены покинуть расположение команды, — сказал Владимиров. — Именно поэтому сейчас сформирован и обнародован резервный список тех, кто может быть довызван при необходимости. Если в списке последуют изменения, мы обязательно о них сообщим. Но это произойдет не раньше воскресенья, когда команда соберется в Новогорске для подготовки к встречам с Молдавией, Турцией и Сербией. (Вячеслав Короткин)

Кроме Шунина в сборную вызваны Гильерме («Локомотив») и Матвей Сафонов («Краснодар»), а Сослан Джанаев («Сочи») вошел в резервный список.