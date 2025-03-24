В сборной призвали Сафонова решить проблемы с бывшей женой

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов призвал вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова решить проблемы с бывшей женой.

«Мы ему сказали: «Нас твоя семейная проблема не волнует. Если ты знаешь, что сборная тебя вызывает, ты должен приехать. Решай все проблемы со своей семьей». Вообще, мы эту тему уже не обсуждаем», — цитирует Кафанова РИА «Новости».

Ранее стало известно, что 26-летний голкипер женился на своей девушке Марине Кондратюк, о чем она сообщила в личном Telegram-канале.

Сафонов — воспитанник «Краснодара». Летом прошлого года вратарь перешел в «ПСЖ». В текущем сезоне он сыграл 11 матчей за парижский клуб, пропустив 6 мячей и 6 раз сыграв на ноль.