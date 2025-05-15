В сборной Кот-д'Ивуара назвали условие для организации матча с Россией

Президент Федерации футбола Кот-д'Ивуара Идрисс Диалло назвал условие для того, чтобы организовать товарищеский матч с российской сборной.

«Организация товарищеских матчей регулируется определенными правилами. Поэтому либо РФС, либо уполномоченный организатор от российской стороны, аккредитованный ФИФА, направляет официальное письмо с предложением в нашу федерацию», — цитирует Диалло Legalbet.

Диалло призвал Российский футбольный союз соблюдать установленную процедуру. Если поступит предложение о проведении матча, то его обещают рассмотреть.

Сборная Кот-д'Ивуара находится на 46-м месте в рейтинге ФИФА, сборная России занимает 34-е место. Россияне в июне проведут два товарищеских матча: 6 июня дома с Нигерией, а 10 июня на выезде с Белоруссией.