В сборной Ирака заявили, что не будут проводить товарищеский матч с Россией в начале сентября

В сборной Ирака заявили, что не будут проводить товарищеский матч с национальной командой России в начале сентября.

«Федерация Футбола Ирака рассматривала проведение товарищеского матча между сборными Ирака и России в День ФИФА, 7 сентября, но все осталось на стадии интересов. Мы решили участвовать в товарищеском турнире четырех сборных: Ирака, Иордании, Катара и Ирана. Первенство пройдет в Иордании в начале сентября. Что касается наших отношений с РФС, то федерации сотрудничают друг с другом. Однако сейчас между ФФИ и РФС не ведутся никакие переговоры о проведении товарищеских матчей главных национальных команд», — приводит Sport24 слова пресс-секретаря сборной Ирака Мохаммеда Имада.

Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте 2023-го россияне провели два товарищеских матча — против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).