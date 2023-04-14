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В сборной Ирака остались в восторге от «Газпром Арены» после матча с Россией

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад рассказал о впечатлениях команды от игры против сборной России на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Стадион в Санкт-Петербурге — лучший в Европе! Иракская футбольная делегация и сами футболисты просто в восторге от арены. Мы остались довольны всеми условиями и надеемся еще сыграть на этом стадионе. Несмотря на изоляцию российского футбола, «Газпром Арена» — топовый стадион, это мировой уровень, у которого нет аналога в Европе», — приводит слова Имада Sport24.

В конце марта сборная России обыграла команду Ирака со счетом 2:0 в товарищеском матче.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-14-luchshiy-stadion-v-yevrope-v-sbornoy-iraka-ostalis-v-vostorge-ot-gazprom-areny-posle-matcha-s-rossiyey
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