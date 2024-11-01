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В сборной Брунея рассказали, какая команда приедет на матч с Россией

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена прокомментировала информацию о том, что со сборной России в ноябре сыграет полупрофессиональная команда страны.

31 октября в Футбольной ассоциации Брунея сообщили «СЭ», что намерены отправить в Россию полупрофессиональных игроков из местного чемпионата, так как основной состав находится в отпуске.

По словам Картиены, слова о любительском составе национальной команды на товарищеский матч были неверно истолкованы.

«Слова о том, что сборная Брунея полетит в Россию на международный товарищеский матч в любительском составе, не совсем точные. В настоящее время в нашей команде проходит отбор игроков, у нас длинный список, а главный тренер сосредоточился на лучших талантах из Суперлиги Брунея», — цитирует Картиену Sport24.

В ноябре сборная России проведет два матча на своем поле: 15 ноября россияне сыграют с Сирией в Волгограде, а 19 ноября — с Брунеем в Краснодаре.

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Сборная Брунея по футболу
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