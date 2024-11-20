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Сегодня, 18:20

Тренер сборной Брунея: «Хочу поблагодарить всех россиян за прием!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной Брунея Винисиус Соарес в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями от товарищеского матча с Россией (0:11).

«Мы только что прибыли в Бруней. Я хотел бы поблагодарить всех россиян за прием и заботу о нашей сборной. Особенно жителей Краснодара и местный клуб (ФК «Краснодар» — Прим. СЭ»)», — сказал Соарес «СЭ».

Российская сборная по ходу встречи с Брунеем побила собственный рекорд по голам в одном матче.

Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу
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