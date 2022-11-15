В сборной Армении отреагировали на информацию о переговорах с Карпиным по поводу назначения на пост тренера

Пресс-секретарь сборной Армении по футболу Айк Карапетян в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что местная футбольная федерация вела переговоры с Валерием Карпиным о назначении на пост главного тренера армянской сборной.

«Приглашение в сборную Армении Валерия Карпина в будущем? Федерация футбола Армении находится в стадии активного поиска главного тренера сборной и не комментирует процесс переговоров с каким-либо специалистом», — сказал Карапетян корреспонденту «СЭ».

5 ноября Валерий Карпин продлил контракт со сборной России до августа 2024 года. 13 ноября в интервью «СЭ» специалист рассказал, что получал предложение от сборной Армении.