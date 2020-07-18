В России назвали символические сборные СССР. Четыре игрока и тренер попали во все 10 команд

Завершилось онлайн-голосование по определению символических сборных СССР всех времен. Проходило оно с 17 июня по 5 июля на страницах в Instagram и «Вконтакте» межрегиональных объединений и входящих в их состав региональных федераций, а также Федераций футбола Москвы и Московской области.

РФС предложил выбрать из четырех футболистов на каждую позицию в схеме 4-4-2 и одного из четверки главных тренеров: Гавриил Качалин, Валерий Лобановский, Константин Бесков и Никита Симонян.

Четыре футболиста попали во все десять сборных: вратарь Лев Яшин, левый полузащитник Игорь Нетто и нападающие Олег Блохин и Эдуард Стрельцов. Кроме того, все десять виртуальных команд возглавил Валерий Лобановский.

Полностью составы выглядят следующим образом:

Урал и Западная Сибирь: Яшин — Трошкин, Шестернев, Хидиятуллин, Демьяненко — Метревели, Алейников, Гаврилов, Нетто — Стрельцов, Блохин. Тренер — Лобановский.

Северо-Запад: Яшин — Логофет, Шестернев, Чивадзе, Демьяненко — Канчельскис, Воронин, Гаврилов, Нетто — Стрельцов, Блохин. Тренер — Лобановский.

Московская область: Яшин — Логофет, Шестернев, Чивадзе, Ловчев — Канчельскис, Воронин, Гаврилов, Нетто — Стрельцов, Блохин. Тренер — Лобановский.

Дальний Восток: Яшин — Трошкин, Хурцилава, Горлукович, Бессонов, — Канчельскис, Алейников, Гаврилов, Нетто — Стрельцов, Блохин. Тренер — Лобановский.

Москва: Яшин — Логофет, Хурцилава, Кузнецов, Бессонов — Канчельскис, Воронин, Гаврилов, Нетто — Стрельцов, Блохин. Тренер — Лобановский.

Золотое кольцо: Яшин — Логофет, Хидиятуллин, Чивадзе, Ловчев — Канчельскис, Воронин, Гаврилов, Нетто — Стрельцов, Блохин. Тренер — Лобановский.

Сибирь: Яшин — Логофет, Шестернев, Чивадзе, Демьяненко — Канчельскис, Воронин, Гаврилов, Нетто — Стрельцов, Блохин. Тренер — Лобановский.

ЮФО и СКФО: Яшин — Логофет, Шестернев, Чивадзе, Демьяненко — Метревели, Воронин, Гаврилов, Нетто — Стрельцов, Блохин. Тренер — Лобановский.

Приволжье: Яшин — Логофет, Шестернев, Хидиятуллин, Ловчев — Воронин, Гаврилов, Нетто — Стрельцов, Блохин. Тренер — Лобановский.

Центр: Яшин — Логофет, Шестернев, Хидиятуллин, Бессонов — Численко, Воронин, Черенков, Нетто — Стрельцов, Блохин. Тренер — Лобановский.