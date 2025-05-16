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16 мая 2025, 08:55

РФС вел переговоры со сборной Аргентины. Латиноамериканская команда готова к игре с Россией

В РФС заявили, что Аргентина готова к товарищескому матчу с Россией
Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Игроки сборной России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вице-президент РФС Денис Соловьев прокомментировал «СЭ» информацию о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Аргентины.

По информации TyC Sports, аргентинцы уже договорились о проведении игры с командой Китая. Отмечается, что вторым соперником Аргентины может стать Россия, Япония или Южная Корея.

«Закончился конгресс ФИФА в Парагвае. По Бразилии информация появилась в СМИ, ее никто не подтверждал. По Аргентине был диалог. Он происходил некоторое время назад — они готовы. Но все упирается в календарь и коммерческие условия», — сказал Соловьев «СЭ».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее было объявлено, что 6 июня основная сборная России в Москве сыграет с Нигерией, а 10 июня в Минске встретится с Белоруссией.

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Источник: сборная России может провести товарищеский матч с Аргентиной в октябре

Названо условие, при котором может состояться матч Россия — Аргентина
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