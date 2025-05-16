РФС вел переговоры со сборной Аргентины. Латиноамериканская команда готова к игре с Россией

В РФС заявили, что Аргентина готова к товарищескому матчу с Россией

Вице-президент РФС Денис Соловьев прокомментировал «СЭ» информацию о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Аргентины.

По информации TyC Sports, аргентинцы уже договорились о проведении игры с командой Китая. Отмечается, что вторым соперником Аргентины может стать Россия, Япония или Южная Корея.

«Закончился конгресс ФИФА в Парагвае. По Бразилии информация появилась в СМИ, ее никто не подтверждал. По Аргентине был диалог. Он происходил некоторое время назад — они готовы. Но все упирается в календарь и коммерческие условия», — сказал Соловьев «СЭ».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее было объявлено, что 6 июня основная сборная России в Москве сыграет с Нигерией, а 10 июня в Минске встретится с Белоруссией.