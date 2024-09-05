В РФС заявили, что поднимут в ФИФА вопрос участия сборной России в ЧМ-2026

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что организация намерена обсудить с ФИФА вопрос участия сборной России в чемпионате мира-2026.

С весны 2022 года российские команды отстранены от международных турниров по политическим мотивам. В связи с этим сборная России уже пропустила ЧМ-2022 в Катаре и Евро-2024 в Германии.

«Будем ли обсуждать в диалоге с ФИФА вопрос участия сборной в чемпионате мира? Да, в том числе», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

Сборная России пропустила ЧМ-2022 в Катаре, так как в ходе отборочного турнира была отстранена от международных соревнований. Национальная команда из-за отстранения не играет в официальных матчах с весны 2022 года.

Следующее мировое первенство примут США, Мексика и Канада. В турнире примут участие 48 команд.