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Сегодня, 08:15

В РФС заявили, что фразу Карпина про «место в сборной» вырвали из контекста

Артем Бухаев
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о работе в команде.

— Какая у вас была реакция, когда вы впервые увидели слова Карпина: «Я не держусь за свое место». Понятно, что, возможно, это не самая точная формулировка.

— Он не это сказал совершенно. Валерий Георгиевич, во-первых, очень открытый и эмоциональный человек. Он давал интервью абсолютно в своем стиле. Одну из его фраз выдернули из контекста. Когда его начали спрашивать про отставку в случае поражения, он имел в виду, что, если его отставка сделает чью-то жизнь лучше, то, наверное, он и готов это сделать. В принципе, основной его посыл был в том, что он работает ради страны, команды, а не ради того, отправят его в отставку или нет. Что вот этот гнет отправления в отставку над ним не висит. Это не значит, что он не ценит работу в сборной. Это абсолютно не так.

Перед товарищеским матчем со сборной Ирака (2:0) Карпин заявил, что не держится за место в сборной России. После этого министр спорта России Олег Матыцин упрекнул специалиста в выражении безразличия к работе, в ответ на что Карпин объяснил смысл своих слов.

Валерий Карпин. «У меня тоже вопрос к министру спорта: он с командой и с болельщиками?» Откровенное интервью Карпина

Валерий Карпин
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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