В РФС сообщили об отсутствии изменений в планах сборной России из-за тайфуна

Служба коммуникаций РФС прокомментировала возможные изменения в подготовке сборной России к товарищескому матчу против Таиланда.

«На данный момент никаких изменений в планах сборной нет», — сообщили «СЭ» в службе коммуникации РФС.

Ранее стало известно, что в Ханое ожидается сильный тайфун. Местные журналисты сообщили корреспонденту «СЭ», что тайфун не несет опасности. Однако сотрудники российского посольства во Вьетнаме, которые посетили вчерашний домашний матч, предостерегли о возможной опасности.

Сборная России встретится с Таиландом 7 сентября во вьетнамском Ханое, начало игры — в 16:00 по московскому времени. 5 сентября россияне обыграли Вьетнам со счетом 3:0.